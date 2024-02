"Ran", il film di Akira Kurosawa al Supercineclub del cinema Rouge et Noir

Una perla da riscoprire, da non perdere l'appuntamento di lunedì 26 febbraio al Supercineclub con Ran di Akira Kurosawa (1985, 163 minuti), con Tatsuya Nakadai, Mieko Harada. Biglietto al botteghino intero 5 euro e 4 euro ridotto under 30.

La follia, la vanita? della condizione umana e del potere, la condanna dei destini del mondo: Kurosawa ha realizzato un film eccelso, in cui tocca i vertici del suo incommensurabile talento artistico e della stessa storia del cinema.

Ispirato al Re Lear di Shakespeare, la storia di un tiranno giapponese che divide i suoi domini fra i tre figli degeneri. Lunedì 26 febbraio al Supercineclub del Rouge et Noir, alle 17:30 in italiano alle 21:00 in lingua originale con sottotitoli in italiano, dalle 20:30 ingresso e presentazione del film.