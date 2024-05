"Quell'estate con Irène", Carlo Sironi presenta al Rouge et Noir il suo ultimo film

Martedì 4 giugno alle 20:30 in anteprima a Palermo al Rouge et Noir il nuovo film di Carlo Sironi, Quell'estate con Irène, che è stato accolto con grandi consensi all’ultimo festival di Berlino. Il regista sarà presente in sala. Il film è stato girato principalmente tra Roma e Favignana ed è prodotto da Kino produzioni con Rai Cinema e con il sostegno della Sicilia Film Comission, Aide au Cinema du Monde.

Agosto 1997. Clara e Irène si incontrano per la prima volta durante una gita organizzata dall’ospedale che le ha in cura. Timida e solitaria l’una, sfacciata e inarrestabile l’altra, in comune hanno soltanto i loro 17 anni e quella malattia che sembrava sconfitta ma è ancora un’ombra presente nelle loro vite. Eppure quando sono insieme la paura svanisce e bastano poche ore a renderle inseparabili. Al punto di decidere di scappare insieme su un’isola lontana da tutti dove poter finalmente vivere la loro prima vera estate. Vivono spensierate e sognano l'amore, mentre registrano su VHS i loro momenti insieme e affrontano la paura del futuro. Biglietto intero 8 euro, 6 euro ridotto.