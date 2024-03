"Quarto potere" di Orson Welles torna al cinema, al Rouge et Noir la versione restaurata

Un capitolo fondamentale della storia del cinema per chiudere questa tranche del Supercineclub, che si interromperà giusto durante le vacanze pasquali per ripartire già l'8 aprile con un terzo ciclo di film che ci accompagnerà fino all'estate. Lunedì 25 marzo in programma Quarto Potere (Citizen Kane, USA, 1941, 120’), il capolavoro di Orson Welles, con Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore, proposto in una nuovissima versione restaurata, messa in distribuzione per la prima volta proprio nei prossimi giorni.

Charles Foster Kane. magnate e media tycoon, muore abbandonato da tutti nella sua lussuosa residenza, Xanadu. Ma, prima di spegnersi, pronuncia la parola "Rosebud". Chi o cos’è Rosebud? E cosa si nasconde tra le pieghe della vita di un individuo che, come lui, è stato in grado di incarnare il Sogno Americano finché quel sogno non è diventato un incubo? Nell’anno delle presidenziali Usa e in uno scenario mediatico rivoluzionato dal web e dai social, torna al cinema "Quarto Potere" (Citizen Kane) e si rivela ora più attuale che mai, capace di parlarci con inalterata lucidità del potere dei media, delle loro ingerenze nella politica e dei riflessi che questo potere ha su tutti noi.

E di appassionarci con una storia di sfrenata ambizione, ascesa e caduta, alla ricerca di quel lato più intimo di ogni individuo, che persino oggi - con le nostre esistenze moltiplicate dagli schermi di centinaia di device elettronici - è forse destinato a rimanere inaccessibile. Appuntamento lunedì 25 marzo alle 17:30 con la proiezione in italiano, alle 21:00 con quella in lingua originale con sottotitoli in italiano, alle 20:30 ingresso e presentazione del film. Biglietto al botteghino intero 5 euro, 4 euro ridotto under 30.