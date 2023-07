Ritorna al Rouge et Noir "Profondo rosso" di Dario Argento in versione restaurata

Dopo il grande successo di pubblico lunedì scorso con numeri da record che pongono il Rouge et Noir in testa a livello nazionale per la proiezione della versione restaurata di Profondo rosso, il capolavoro di Dario Argento (1975, 123 minuti) verrà riproposto lunedì 17 luglio alle ore 18 e alle ore 21 (in italiano con sottotitoli in inglese), sempre all'interno di "Cinema Revolution", l'iniziativa che consentirà al pubblico del Rouge et Noir di apprezzare la versione restaurata in 4K del film al prezzo promozionale di 3,50 euro.

Dai cult americani a quello italiano dell’horror per eccellenza: il film che ha consacrato il genio maledetto di Dario Argento: "Profondo rosso" con Daria Nicolodi e David Hemmings. La vicenda del pianista inglese che, per indagare sulla morte della sua vicina, si ritroverà avvinto da un turbine di sangue e paura.

Tra l’onirico e l’ipnotico, l’efferato e il musicale, questa pellicola costituisce ancora oggi un’esperienza cinematografica insuperabile. Per l'iniziativa Cinema Revolution il biglietto di questa proiezione al botteghino avrà un costo unico di 3,50 euro.