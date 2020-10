"Il processo ai Chicago 7", il grande cinema di Netflix in anteprima al Rouge et Noir

Che succede in America? Il più grande paese del mondo occidentale sta vivendo un’incertezza politica e sociale piena di tensioni, mentre la pandemia covid imperversa a dispetto di negazionisti e populisti. Un presidente, Trump, che allude a un’ondata di violenza in caso di un insuccesso già definito un “broglio elettorale democratico” e intanto si rifiuta di condannare suprematisti e filo-nazisti; un ritorno a un clima anni ’50 di intolleranze e razzismi; il ricorso alla violenza di parte delle forze dell’ordine nei confronti di neri, ispanici e dissidenti; la piaga di un’assistenza sanitaria che lascia allo sbaraglio le classi meno abbienti.

Per capire meglio come il prossimo appuntamento del 3 novembre avrà un impatto fondamentale per il futuro degli Usa e del pianeta tutto, occorre ancora una volta ripercorrere un po’ la Storia. E una splendida occasione ce la fornisce il film di Aaron Sorkin Il processo ai Chicago 7 prodotto da Netflix e in esclusiva al cinema Rouge et Noir. Il film ripercorre con ritmo martellante degno di un legal-thriller il processo “politico” intentato dall’amministrazione Nixon a sette giovani leader delle varie anime della sinistra radicale Usa che si radunarono a Chicago, in occasione della convention democratica, per chiedere a gran voce la scelta di un candidato che si opponesse al massacro in Vietnam.

Vedremo sfilare le storie e le idee di personaggi entrati nella storia del ’68 e degli anni successivi, come Jack Rubin e Abbie Hoffman leader carismatici del movimento hippy; di Bobby Seale capo delle Black Panthers; del poeta Allen Ginsberg che si mise in testa ai cortei di protesta. Quella ribellione, che voleva essere pacifica, sfociò in un fiume di violenze provocate, secondo la procura sotto amministrazione democratica, soprattutto dal comportamento della polizia. L’amministrazione Nixon, poi subentrata, cercherà in tutti i modi di falsare la verità e arrivare a una condanna politica in un processo che durerà un anno sotto gli occhi di tutto il mondo.

Le analogie tra Chicago ’68-’70 e l’America di oggi sono impressionanti. E lo straordinario film di Sorkin, che contiene anche immagini d’epoca, arriva allo spettatore come un pugno allo stomaco. Ne parleremo al Rouge et Noir martedì 6 ottobre alle ore 20:15 con Marina Turco, direttrice di TGS che ha seguito le ultime presidenziali americane del 2016 e con Fabio Russomando, che è stato corrispondente Sky da New York, intervistati da Gian Mauro Costa. “Il processo ai Chicago 7” (The Trial of the Chicago 7) sarà proiettato alle 21:00 in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto: 5 euro.