Supercineclub del Rouge et Noir, torna al cinema "Il postino suona sempre due volte"

Un classico del noir per un cult del cinema: Il postino suona sempre due volte di James Cain, uno degli scrittori più amati da Hollywood e da autori come Pavese e Camus, ha ispirato numerose trascrizioni cinematografiche, tra cui, in Italia, il capolavoro di Visconti “Ossessione”.

Al Supercineclub del Rouge et Noir, lunedì 5 ottobre, vedremo l’ultimo remake americano (The Postman Always Rings Twice, 1981), firmato da Bob Rafelson con l’interpretazione di Jack Nicholson e Jessica Lange, forse il film più fedele al romanzo di Cain e alle sue atmosfere intrise di una passione irrefrenabile e funesta.

Un vagabondo (Nicholson) irrompe nella vita di una coppia californiana che gestisce una stazione di servizio: diventa amante di lei (Jessica Lange, mai così conturbante) e con lei progetta l’eliminazione del marito. Siamo nel classico schema della “dark lady” che manipola l’uomo destinatole dal caso per evadere dalla prigione del matrimonio, ma nel romanzo di Cain, e nel film di Rafelson, anche grazie alla sceneggiatura di David Mamet, nulla viene concesso ai luoghi comuni. I due amanti condividono in toto passioni e responsabilità e l’intreccio travolgente tra Eros e Thanatos raggiunge punte estreme con scene che all’epoca suscitarono clamore e censure. E la suspense diventa un crescendo rossiniano: secondo la lezione di Hitchcock non è l’attesa dell’omicidio ma la sorte dei colpevoli a lasciare senza fiato lo spettatore.

“Il postino suona sempre due volte” sarà proiettato al Supercineclub del Rouge et Noir di piazza Verdi lunedì 5 ottobre alle 17:30 nella versione doppiata in italiano e alle 21:00 in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietti: 5 euro e 4 euro per gli under 30. Considerata la ridotta capienza della sala, causa covid, è consigliata la prenotazione gratuita. La prenotazione è valida fino a 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.