"Dal pianeta degli umani" di Giovanni Cioni: anteprima Sole Luna Doc Film Festival al Rouge et Noir

Lunedì 5 giugno alle 19 al Rouge et Noir proiezione speciale del film Dal pianeta degli umani di Giovanni Cioni: un appuntamento in collaborazione con Sole Luna Doc Film Festival, SudTitles e La Bandita, seconda anteprima della 18° edizione del Sole Luna Doc Film Festival.

Un sopralluogo nel silenzio della frontiera di Ventimiglia, tra Italia e Francia, diventa una fiaba fantastica, narrata da un coro di rane, in cui uno scienziato sperimenta una cura di ringiovanimento con testicoli di scimmie. Il dottor Voronoff è esistito, negli anni '20 la sua fama fu planetaria. Poi l’oblio.

La sua villa sta sopra la frontiera - una frontiera del silenzio, come se i migranti non dovessero esistere in questa riviera fiabesca dell’eterna primavera. Lunedì 5 giugno, ore 19, alla presenza del regista Giovanni Cioni. Biglietto unico al botteghino 6 euro.