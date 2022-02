Open Arms, la legge del mare in un film di Marcel Barrena: proiezione al Rouge et Noir

Appuntamento speciale e importante al Rouge et Noir: giovedì 3 marzo alle 20.30 sarà presente in sala Oscar Camps - fondatore di Open Arms - che dialogherà con Alessandra Sciurba - Università di Palermo, coordinatrice della Clinica legale Migrazioni e Diritti - e insieme introdurranno la proiezione del film Open Arms - La legge del mare di Marcel Barrena.

Autunno 2015. Due bagnini, Oscar e Gerard, si recano a Lesbo dopo essere rimasti sconvolti dalla fotografia di un bambino annegato nelle acque del Mediterraneo. Si trovano di fronte a una realtà tremenda: migliaia di persone rischiano la vita tutti i giorni attraversando il mare su imbarcazioni di fortuna per sfuggire dai conflitti armati che interessano i loro Paesi. Nessuno, tuttavia, va in loro soccorso. Insieme a Esther, Nico e altri colleghi, decidono di apportare loro aiuto a chi ne ha bisogno. Sarà per tutti l'inizio di un'odissea che cambierà per sempre le loro esistenze. Biglietto unico al botteghino, 5 euro.