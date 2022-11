I film del Supercineclub ora parlano anche francese, al Rouge et Noir ecco "Mr. Klein"

Nuova collaborazione del Rouge et Noir con l'Institut français Palermo per il Supercineclub: lunedì 7 novembre proiezione di Mr. Klein (Monsieur Klein, 1976) di Joseph Losey alle 18:00 e alle 21:00 (in questo caso tutte e due le proiezioni saranno in lingua originale - francese - con sottotitoli in italiano); alle 20:30 i registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza presenteranno il film con Eric Biagi, direttore dell'Institut.

Il film di Losey, con Alain Delon, Jeanne Moreau, Francine Bergé, Suzanne Flon è ambientato nella Parigi del 1942. Robert Klein è un alsaziano per il quale l’Occupazione tedesca è innanzitutto un’occasione per arricchirsi e godersi la bella vita. Un giorno riceve un giornale ebraico e scopre di essere stato schedato dalla Prefettura. Un omonimo si approfitta di lui per nascondersi. Klein fa delle ricerche prima per difendersi, poi per curiosità, infine accetta lo strano destino che gli è stato affidato.

Una riflessione sulla ricerca e sulla perdita dell’identità. "Monsieur Klein" non è solo uno dei grandi film sull’Occupazione e il capolavoro del periodo europeo di Losey, ma anche il miglior film del Delon attore-produttore degli anni ’70. Appuntamento lunedì 7 novembre, alle 18:00 e alle 21:00, questa volta con proiezioni sempre in lingua originale con sottotitoli in italiano. Alle 20:30 presentazione del film dei registi Fabio Grassadonia e Antonio e di Eric Biagi, direttore dell'Institut. Biglietto al botteghino 5 euro, 4 euro ridotto under 30.