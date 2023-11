"Misericordia" è al cinema: Emma Dante presenta il suo film al Rouge et Noir

Martedì 28 novembre alle 20:30 al Rouge et Noir una nuova grande serata di cinema. Incontro con la regista Emma Dante e del cast di Misericordia: le attrici Simona Malato, Milena Catalano, Tiziana Cuticchio, Marika Pugliatti, gli attori Fabrizio Ferracane, Carmine Maringola e i bambini che hanno preso parte al film; a seguire la proiezione.

Esistono mondi in cui le donne sono condannate a lottare, se vogliono sopravvivere, a combattere con ogni possibile risorsa per emergere dal degrado e dallo squallore in cui la società pare averle relegate. È la storia di Anna, Nuzza e Bettina - che lavorano a maglia di giorno e si vendono la notte - e del povero orfano menomato che vive con loro. Prezzo unico ridotto per tutti al botteghino 6 euro.