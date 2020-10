Il Goethe-Institut porta il film "Los Veganeros 2" sul grande schermo del cinema De Seta

"Los Veganeros 2", appuntamento giovedì 22 ottobre alle ore 21 al Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa in via Paolo Gili 4 (ingresso libero su prenotazione online). Regia: Lars Oppermann, Germania 2016, 89 min., versione originale con sottotitoli italiani. Con Rosalie Wolff, Nils Brunkhorst, Jelly Francis Gaviria, Eva Habermann.

Quando Harry, carnivoro indebitato, eredita da sua nonna il ristorante vegano Los Veganeros, è convinto di essere più vicino alla risoluzione dei suoi problemi economici. Inizia subito a fare progetti per trasformare quel locale in una casa di piacere. Purtroppo, però, la nonna ha disposto per testamento che il nipote non possa cambiare la destinazione d'uso. Questo costringerà Harry a relazionarsi con vegetariani, vegani e amanti degli animali. Una deliziosa commedia tedesca che, riprendendo il tema del veganismo, prende in giro sé stessa e tutti i non vegani (divulgando al contempo importanti informazioni).

Nel rispetto delle norme di distanziamento sociale anti Covid-19, l’ingresso alle proiezioni sarà libero ma riservato solo a 80 persone. La prenotazione è obbligatoria. E’ possibile prenotarsi attraverso il modulo disponibile sul sito del Goethe-Institut Palermo. Ingresso in sala a partire dalle ore 20.30. Per snellire le procedure di accesso in sala, si prega di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio della proiezione. Non sarà consentito l’ingresso a film iniziato.