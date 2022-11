Al cinema gratis per un film in spagnolo: al Rouge et Noir arriva "Los inocentes" di Guillermo Benet

Torna il cinema spagnolo al Rouge et Noir. Il film Los inocentes di Guillermo Benet inaugura la rassegna "Nuevas cinefílias" che l'Instituto Cervantes organizza in collaborazione con il Festival del cinema europeo di Siviglia. Il primo appuntamento della rassegna, che presenta il meglio del cinema indipendente spagnolo, si svolgerà al Rouge et Noir mercoledì 9 novembre alle 18; il regista del film sarà presente in sala.

La polizia fa sgomberare un concerto in un centro sociale e un agente muore negli scontri. Una pietra gli spacca il cranio. Chi ha lanciato la pietra? Chi lo sa? Perché tutti tacciono? Questa è la storia di persone che vivono conoscendo le risposte. È la storia del loro silenzio, della loro vigliaccheria e della colpa. Mercoledì 9 novembre alle ore 18 al cinema Rouge et Noir, proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano. Alla fine sarà possibile dialogare con il regista Guillermo Benet. Ingresso libero fino a esaurimento posti.