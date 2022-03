"Lo spaccone", il capolavoro di Robert Rossen con Paul Newman al Supercineclub

La vita è un tavolo con un tappeto verde, sei buche, un mucchio di palle numerate e un’infinità di combinazioni, sponde, sbocciate, colpi riusciti, sbagliati, vittorie e débacle. In questo simbolico territorio di pochi metri quadrati si mettono in palio speranze, riscatti, sentimenti, vendette, invidie, orgogli. Nascono e si bruciano sentimenti, amori, valori.

No, non è affatto un film sul gioco del biliardo il capolavoro di Robert Rossen Lo Spaccone (The Hustler, 1961, 135 min.), lunedì 14 marzo al Supercineclub del Rouge et Noir. È un’opera, che attraverso la spettacolare metafora del biliardo, racconta una piccola storia (quella del protagonista assoluto Eddie Felson - un Paul Newman mai così perfetto -, campione un po’ truffaldo), e una grande Storia, quella dell’America dei fumi metropolitani, delle stazioni popolate da personaggi solitari e disperati, dei club e dei ritrovi dove l’esistenza, tra fiumi di alcool, si consuma tra una scommessa e un’attesa senza fine e senza oggetto.

Eddie Felson non si accontenta di gabbare giocatori di biliardo sprovveduti simulando di essere un maldestro dilettante e di dividere gli incassi delle scommesse con il suo disincantato manager. È ossessionato dal colpo grosso, dalla meta finale: sconfiggere, anzi umiliare, il mitico Minnesota Fats, l’irraggiungibile re del tappeto verde. Non si fermerà davanti a nulla, neanche quando gli si prospetterà una vita diversa, più tranquilla, accanto a una donna che lo comprende e lo ama.

“Lo Spaccone” raccolse un numero incredibile di nomination, ottenne solo due Oscar minori (tra cui la mirabile fotografia in bianco e nero di Eugen Schüfftan), ma è giustamente considerato tra i film americani più belli di tutti i tempi. Scolpite nella storia del cinema le interpretazioni dei protagonisti (al già citato Paul Newman si affiancano Piper Laurie, Jackie Gleason) e i cammei dei comprimari, tra i quali Jake La Motta.

“Lo Spaccone” sarà proiettato lunedì 14 marzo al Supercineclub del Rouge et Noir, alle 18:00 con doppiaggio in italiano, alle 21:00 in versione originale con sottotitoli in italiano. Dalle 20:30 ingresso in sala e breve presentazione del film. Biglietto al botteghino 5 euro e 4 euro per gli under 30.