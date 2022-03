"Licorice Pizza", il film di Anderson candidato agli Oscar anche in lingua originale al Rouge et Noir

Da giovedì 17 marzo (fino al 20 marzo) al Rouge et Noir l'atteso film di Paul Thomas Anderson Licorice Pizza che ha ricevuto 3 candidature ai prossimi Oscar: miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura originale e ha vinto il premio come migliore sceneggiatura originale ai Bafta 2022.

Ambientato nel 1973, la pellicola racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley. In questo racconto per immagini accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors, P.T. Anderson ha voluto al suo fianco un cast stellare: fanno compagnia ai giovanissimi e carismatici debuttanti Alana Haim (chitarrista della band Haim) e Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour Hoffman), in ruoli cameo memorabili, il due volte Premio Oscar Sean Penn (Mystic River, Milk), il regista e attore Bradley Cooper (A star is born, American Sniper, American Hustle, Il lato positivo), Tom Waits e Benny Safdie.

"C'era una catena di negozi di dischi nel Sud della California, chiamata Licorice Pizza. È lì, tra la silhouette delle palme, e sopra le colline di Hollywood, che l'energia si sprigiona. Io mi cibo di questo. Vivo per la febbre che quella fabbrica di sogni, chiamata cinema, sa ancora regalarmi" (da P.T Anderson, "La mia droga si chiama Los Angeles", intervista pubblicata in Italia su Robinson sabato 12 marzo). Orario spettacoli: ore 16, ore 18.30 e ore 21. Giovedì 17 e domenica 20 marzo alle 21 spettacolo in lingua originale con sottotitoli in italiano (biglietto 7,50 euro, ridotto 5 euro per overs 65 e universitari).