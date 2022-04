"Le relazioni pericolose", il film di Frears per l'ultima del Supercineclub al Rouge et Noir

Il romanzo epistolare di Choderlos de Laclos Le relazioni pericolose, è uno dei libri più celebri della letteratura erotica di tutti i tempi. Ambientato nella Francia di fine Settecento, alla vigilia della Rivoluzione, intesse una fitta trama di intrighi seduttivi, di passioni perverse e giochi di potere e sesso che dipingono alla perfezione il clima licenzioso e cinico dell’aristocrazia d’antan.

Da quella che è considerata una vera e propria Bibbia del libertino, Stephen Frears ha tratto l’omonimo film (“Dangerous Liaisons”, 1989, 120 min.), lunedì 11 aprile al Supercineclub del Rouge et Noir. Si tratta di una proiezione concordata con il Teatro Massimo di Palermo dove, dal 9 al 12 aprile, va in scena la versione in balletto dell’opera di Choderlos de Laclos.

Il film di Frears - che segue una prima trasposizione di Vadim nel 1968 ed è contemporaneo a “Valmont” di Milos Forman - è fra tutti il tentativo più riuscito nella realizzazione scenografica e nella psicologia dei personaggi, anche grazie alla magistrale interpretazione di attori stellari.

A dirigere con malizia e perfido disincanto il carosello di tradimenti, vendette e tentazioni, è la marchesa di Merteuil (Glenn Close) che “dirige” a suo piacimento il gran seduttore visconte di Valmont (John Malkovich), invitandolo a conquistare la sposa promessa (Uma Thurman) di un suo ex amante (Keanu Reeves). Valmont ha però messo nel mirino anche la casta Madame de Tourvel (Michelle Pfeiffer) e stavolta, pur potendo contare ancora sulla perversa collaborazione della marchesa, ci lascerà le penne. Sarà vittima, cioè, del principale nemico di ogni libertino: l’amore.

“Le relazioni pericolose” chiude questa tranche del Supercineclub e sarà proiettato lunedì 11 aprile alle 18:00 nella versione doppiata in italiano, alle 21:00 in lingua originale con sottotitoli in italiano. Alle 20:30 ingresso in sala e presentazione del film. Biglietto al botteghino 5 euro e 4 euro ridotto under 30.