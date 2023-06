Al cinema Rouge et Noir ecco "Lassù": in un film la storia di Isravele, l'eremita di Capo Gallo

Martedì 6 giugno alle 20.30 appuntamento speciale al Rouge et Noir con la proiezione di Lassù di Bartolomeo Pampaloni. Il film documentario rientra in una due giorni dedicata a Isravele, l'eremita di Capo Gallo (biglietto unico al botteghino 6 euro oppure online).

Isravele vive da vent'anni sulla cima di una montagna, portando avanti un’opera portentosa, in assoluta solitudine. Ma da qualche tempo un centro commerciale ha aperto le sue porte alle falde del monte, minacciando la sua pace. Nino faceva il muratore e viveva nella periferia di Palermo con la sua famiglia. Ora vive da solo in cima ad una montagna e fa il profeta. Si fa chiamare Isravele - e il nome va letto al contrario per capirne il senso.

Lassù, su di una montagna brulla ai margini della città, c’è la sua dimora: un vecchio osservatorio abbandonato che in vent’anni di lavoro solitario ha trasformato in portentoso tempio naif, considerato uno dei più impressionanti esempi di outsider art in Europa. Isravele sale e scende, ogni giorno, con lo zaino carico di sassolini e cemento, porta in alto il basso e così lo purifica. Trasforma l’incuria in bellezza, tramite un lavoro costante, al limite del disumano, che lui chiama preghiera.

Ma da qualche tempo sempre più numerosi turisti e curiosi minacciano la pace di questo luogo, dove si dice viva un uomo misterioso, che annuncia la venuta dell'Apocalisse. Laggiù, in città, lo chiamano l’eremita. Martedì 6 giugno ore 20:30 "Lassù" di Bartolomeo Pampaloni al Rouge et Noir alla presenza del regista.