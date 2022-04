"Lamb" di Valdimar Jóhannsson, proiezione speciale in lingua originale al Rouge et Noir

Mercoledì 20 aprile al Rouge et Noir proiezione speciale del film Lamb di Valdimar Jóhannsson, presentato in anteprima alla 74esima edizione del Festival di Cannes, nella sezione Un Certain Regard.

Il film è una co-produzione islandese, svedese e polacca e ha come protagonista l'attrice svedese Noomi Rapace. Divenuto un cult negli Stati Uniti, "Lamb è un’immersione in una realtà magica, arcaica, primigenia. Una dimensione scandita dal soffio crudele del vento e dai versi di un gregge obnubilato da una presenza divina e perturbante. Tant’è che la prima voce umana che si manifesta proviene da Radio Reykjavik: un augurio di Buon Natale e un invito alla preghiera. Ma non sapremo se ciò che verrà sarà l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo o un epigono di Bafometto. Perché Lamb è un film che genera domande, non risposte. Come nella grande tradizione del cinema della paura, a spaventarci al tempo stesso ad affascinarci, è sempre l’ignoto, le parole non dette, i segreti non rivelati" (Paolo Nizza). Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano, mercoledì 20 aprile alle 21:30. Biglietto unico al botteghino 5 euro.