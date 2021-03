La lotta contro lo sfruttamento sul lavoro e il caporalato diventa un film: la proiezione online

La lotta contro lo sfruttamento sul lavoro e il caporalato diventa un film. Utilizzando le tecniche cinematografiche, il regista Alberto Castiglione documenta in 30 minuti il disagio, la fatica, le condizioni di vita, le irregolarità, lo sfruttamento nei campi.

E’ una produzione della Cgil e della Flai Sicilia nell’ambito della campagna “Isola senza catene”, che il sindacato porta avanti da più di un anno con l’intento di spezzare i lacci di queste nuove schiavitù. Il filmato - che vede come voce narrante e interprete l’attore palermitano Giuseppe Passerello - sarà trasmesso in anteprima nazionale venerdì 5 marzo alle ore 10, sulle pagine Facebook di Cgil Sicilia, Flai Sicilia e Collettiva . Alla proiezione seguirà un dibattito con la partecipazione di Maurizio Landini (segretario generale della Cgil), Pierluigi Buonomo, (Comandante del gruppo C.C. per la tutela del lavoro in Sicilia), Maria Sandra Petrotta dirigente regionale Inps Sicilia), Antonio Scavone (Assessore regionale al Lavoro), Giovanni Mininni (segretario generale Flai nazionale), Tonino Russo (segretario generale Flai Sicilia), Alfio Mannino (segretario generale Cgil Sicilia).