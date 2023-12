"Irma la dolce", il film di Billy Wilder chiude la prima tranche del Supercineclub al Rouge et Noir

Si chiude questa frizzante prima tranche del Supercineclub lunedì 18 dicembre con il film scelto per augurare buone feste: un classico di Billy Wilder, genio indiscusso della commedia, che con Irma la Dolce (Irma la Douce, 1963, 147 minuti) torna sul suo tema preferito, ovvero il travestimento.

Jack Lemmon è Nestor Patout, poliziotto parigino nei guai per aver sgamato un superiore in un bordello, si innamora della prostituta Irma (Shirley MacLaine); per conquistarla passerà attraverso svariate maschere, costumi e finte personalità: soprattutto il distinto "signor X", inoffensivo damerino con tanto di monocolo, di cui puntualmente la donna si invaghisce. Al punto che Nestor diventerà mortalmente geloso del suo alter ego.

Ma il cliché, come sempre nel cinema di Wilder, è troppo forte, spesso più forte della realtà stessa. "Irma la Douce" è il trionfo del cliché: dai personaggi, alle situazioni da musical leggero d'altri tempi, ai meccanismi comici. Insomma: tutto in questo film è palesemente mascherato, non solo il protagonista. Soprattutto lo è l'ambientazione: una Parigi magistralmente ricostruita in studio da Alexander Trauner, sintesi geniale della miriade di cliché cui è stata ridotta la capitale parigina dalla Hollywood classica.

In questo trionfo generalizzato dell'artificio, Wilder padroneggia talmente bene le dinamiche della gag proliferando tutta una serie di esilaranti situazioni e personaggi di contorno. Insomma: Wilder armeggia il comico così bene e così sfacciatamente che quasi non ci sembra una commedia, ma "un film travestito da commedia"… e infatti, poche volte come in Irma la Douce si sente sottopelle l'amarezza (a volte anche funerea) che sempre permea la risata in Wilder – non a caso Godard ha scritto che "finalmente Wilder non prende più sottogamba il tragico, ma prende il comico sul serio" (Marco Grosoli, da "Sentieri Selvaggi").

E per l'occasione abbiamo il piacere di offrire un brindisi alle amiche e agli amici del Supercineclub prima della proiezione serale. Appuntamento alle 17:30 con la proiezione in italiano e alle 21:00 con quella in lingua originale con sottotitoli in italiano; alle 20:30 ingresso e presentazione. Biglietto intero al botteghino 5 euro, 4 euro ridotto under 30.