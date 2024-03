Domenica mattina colazione e film al cinema: al Rouge et Noir c'è "Io capitano" in versione originale

Due tra i film più apprezzati dell'anno, candidati agli Oscar 2024 nelle categorie Miglior Film e Miglior Film Internazionale: domenica 24 marzo un nuovo appuntamento speciale di mattina alle 10:30 al Rouge et Noir con la proiezione di La sala professori di ?lker Çatak e Io capitano di Matteo Garrone.

Continua la formula molto apprezzata dagli spettatori: con il biglietto del cinema sarà possibile fare colazione prima della proiezione consumando nel foyer del Rouge et Noir o portando caffè e cornetti direttamente in sala. L'appuntamento di domenica prevede un biglietto unico al botteghino di 7 euro e le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano.