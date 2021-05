L'invasione degli ultracorpi, si torna al Rouge et Noir con un film cult di Don Siegel

Torna il cinema e, naturalmente, torna il Supercineclub del Rouge et Noir. E per riprendere, insieme al nostro pubblico, il cammino che sembra finalmente essersi lasciato alle spalle il lungo tunnel di questi mesi, non poteva esserci, all’appuntamento di lunedì 24 maggio, film più simbolico ed emozionante de L’invasione degli ultracorpi (Invasion of the Body Snatchers, 1956, Usa), la pellicola di Don Siegel diventata un cult e considerata una delle pietre miliari del cinema di genere e non.

Una favola inquietante che esce dai binari tradizionali della fantascienza per diventare un apologo quanto mai attuale: in un’immaginaria cittadina della California, Santa Mira, si diffonde una strana epidemia. Chi ne è colpito sembra identico in tutto e per tutto a com’era prima ma ha perso la capacità di provare emozioni, di amare. Il prezzo da pagare in cambio di un’uguaglianza fatta di conformismo e atarassia. A scoprire cosa si cela dietro tutto questo (alcuni misteriosi “baccelli”) è Miles Bennell, un medico californiano che ritrova a Santa Mira la sua ex ragazza, con la quale cercherà di mettere in salvo i suoi concittadini e l’intero mondo sotto minaccia.

Il film ha un ritmo narrativo serrato e una potenza espressiva così coinvolgente dall’inizio alla fine, tanto che sembra di essere in un’opera di Hitchcock. Ma Don Siegel non è da meno rispetto al maestro del thriller: tra i suoi capolavori ricordiamo “La notte brava del soldato Jonathan”, “Chi ucciderà Charles Varrick?”, “Fuga da Alcatraz”.

De “L’invasione degli ultracorpi” sono tante le letture date in tutti questi anni: da chi ha voluto vederci una radicale condanna ai regimi totalitari a chi ha sottolineato l’aspra critica al maccartismo e alla caccia alle streghe nell’America degli anni ’50, nonché alla xenofobia e alla paura del diverso. Don Siegel ha sempre rifiutato interpretazioni ideologiche di ogni tipo difendendo la sua scelta di amore per il cinema in sé stesso, potenziando le emozioni del grande schermo in un linguaggio, sobrio, elegante, efficace, privo di sbavature e cadute di tono, e soprattutto di straordinario impatto emotivo.

“L’invasione degli ultracorpi”, tratto da un romanzo di Jack Finney ha ispirato decine di film successivi e di opere letterarie, comprese quelle di Stephen King, il cui recente “Sleeping Beauties” è chiaramente ricalcato sullo stesso schema narrativo.

“L’invasione degli ultracorpi”, interpretato da Kevin McCarthy e Dana Wynter, sarà proiettato lunedì 24 maggio al Supercineclub del Rouge et Noir di piazza Verdi, alle 18:00 nella versione doppiata in italiano e alle 20:30 in quella originale con sottotitoli in italiano. Biglietto: 5 euro (4 euro per gli under 30). Il Supercineclub, dopo questo evento, recupererà i film presenti nel cartellone interrotto dalla pandemia. Il prossimo appuntamento dunque sarà con “Fahrenheit 451” di François Truffaut.

