L'insostenibile leggerezza dell'essere in un film: al Rouge et Noir l'omaggio a Milan Kundera

L'omaggio del Rouge et Noir a uno dei grandi della letteratura del Novecento, Milan Kundera, scrittore e intellettuale scomparso pochi giorni fa.

Lunedì 24 luglio il pubblico avrà l'opportunità di apprezzare sul grande schermo il film liberamente tratto dalla sua opera più celebre, L'insostenibile leggerezza dell'esser" (The Unbearable Lightness of Being, 1988, 173 min), pellicola diretta da Philip Kaufman, con un cast di tutto rispetto: Juliette Binoche, Daniel Olbrychski, Daniel Day-Lewis, Lena Olin.

Il film: Praga, 1968. Tomas, brillante chirurgo, ha sposato Tereza. I due si vogliono bene anche se il medico si comporta da allegro dongiovanni, passando di letto in letto, tra cui quello di Sabina. Sorpresi dall'invasione sovietica i due coniugi fuggono a Ginevra dove li ha preceduti Sabina. I tre, uniti dalla sorte, instaurano un rapporto intenso fino a quanto Tomas e Tereza decidono di rientrare in patria. Sarà possibile una nuova felicità?

Appuntamento lunedì 24 luglio, alle 20.30 la presentazione di Gian Mauro Costa e Sandro Volpe. Alle 21 la proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto unico al botteghino 5,50 euro.