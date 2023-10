Rouge et Noir, "L'insostenibile leggerezza dell'essere" di Kundera al Supercineclub

A pochi mesi dalla morte di uno dei grandi della letteratura del Novecento, Milan Kundera, l'omaggio del Supercineclub con la proiezione del film liberamente tratto dalla sua opera più celebre, L'insostenibile leggerezza dell'essere (The Unbearable Lightness of Being, 1988, 173 min), pellicola diretta da Philip Kaufman, con un cast di tutto rispetto: Juliette Binoche, Daniel Olbrychski, Daniel Day-Lewis, Lena Olin.

Appuntamento lunedì 16 ottobre con due proiezioni, ore 17:30 e ore 21:00 (alle 20:30 ingresso e presentazione), spettacoli in questa occasione sempre in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Praga, 1968. "L’insostenibile leggerezza dell’essere" ripercorre le vicende di tre personaggi, diversi per estrazione sociale e formazione culturale, negli anni che precedono e seguono la Rivoluzione di Praga. La repressione politica, la paura e l’esilio non sono sufficienti a sopprimere la voglia di amore ed eros, di trovare un senso alla futilità e alla crudeltà dell'esistenza umana.

Tomas, brillante chirurgo, ha sposato Tereza. I due si vogliono bene anche se il medico si comporta da allegro dongiovanni, passando di letto in letto, tra cui quello di Sabina. Sorpresi dall'invasione sovietica i due coniugi fuggono a Ginevra dove li ha preceduti Sabina. I tre, uniti dalla sorte, instaurano un rapporto intenso fino a quanto Tomas e Tereza decidono di rientrare in patria. Sarà possibile una nuova felicità?

