"Innocence" di Guy Davidi: proiezione in lingua originale con Amnesty International Italia al Rouge et Noir

Al Rouge et Noir, Venerdì 28 giugno alle 20:30, la proiezione speciale e in lingua originale, con sottotitoli in italiano, di Innocence di Guy Davidi. Il film, presentato alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia e patrocinato da Amnesty International Italia è un forte atto di accusa contro la guerra, la militarizzazione e l'indottrinamento al culto delle armi, un'opera brutalmente concreta e incredibilmente poetica.

Presenteranno il film Carmelo Lucchesi (Cobas-Scuola Palermo), Candida Di Franco (Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università) e Roberto Zampardi di Amnesty International.

Fare una guerra e? un lavoro di narrazione. Una buona storia e? fondamentale per legittimare l’uso della forza militare. Ecco perche? i militari hanno bisogno di attivita? promozionali e Israele e? un Paese modello nel promuovere le proprie imprese militari. Ma prima di promuovere la propria storia nel resto del mondo, Israele deve promuoverla presso i propri figli. Poiche? la corruzione morale legata all’apartheid prospera, evitare il servizio militare diventa una minaccia. Ad alcuni bambini vengono offerti benefici, alla maggior parte vengono fatte promesse fittizie. Ogni bambino viene selezionato per prestare servizio con una pressione sopportabile e un’adeguata quantita? di esposizione alla violenza.

"Innocence" racconta la storia di bambini che hanno resistito all’arruolamento ma poi sono capitolati. Le loro storie non sono mai state raccontate perche? sono morti in servizio. Attraverso una narrazione basata sui loro inquietanti diari, il film descrive il loro sconvolgimento interiore intrecciando immagini militari di prima mano, momenti chiave dall’infanzia fino all’arruolamento e video amatoriali dei soldati deceduti, le cui storie sono state messe a tacere e viste come una minaccia nazionale.