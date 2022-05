"Il servo" di Joseph Losey con Dirk Bogarde e Sarah Miles al Rouge et Noir per il Supercineclub

Dopo qualche settimana di pausa ritorna l’appuntamento del lunedì con il Supercineclub del Rouge et Noir: dal 2 maggio al 13 giugno sette nuovi incroci con la storia del cinema per completare questa settima edizione della rassegna dedicata a film mitici.

Si inizia con "Il servo" (The Servant, 1963, 116 min.) di Joseph Losey con Dirk Bogarde e Sarah Miles. Quando il servo scopre di essere indispensabile ribalta il suo rapporto di potere col padrone. L’assunto hegeliano nella sceneggiatura di Harold Pinter diventa il capolavoro di Joseph Losey con uno straordinario Dirk Bogarde; un perverso e intrigante quadrato relazionale antesignano di Parasite. In collaborazione con la cineteca di Bologna, restaurato in 4K nel 2021.

Due proiezioni: alle ore 18 in italiano (quando disponibile il film in versione doppiata) e alle ore 21 in lingua originale con sottotitoli in italiano. Alle 20.30 ingresso in sala e presentazione del film. Biglietti: 5 euro e 4 euro per gli under 30. Il programma e? suscettibile di variazioni.