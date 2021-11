"Il bacio", il film del regista palermitano Pietro Graffeo al cinema Rouge et Noir

Mercoledì 17 novembre alle ore 21 una nuova anteprima al Rouge et Noir con la proiezione de Il Bacio di Pietro Graffeo, giovane regista palermitano.

Il film è stato premiato con l’Onirica Award all’Onirica Film Festival 2020 di La Spezia, e ha vinto il premio come Miglior Film Sperimentale all’Eurasia International Monthly Film Festival e il Best Indie Feature - Film low budget all’Art Film Award.

Il Bacio è un lungometraggio drammatico e surreale che tratta il tema della perdita d’individualità all’interno di una relazione amorosa. I protagonisti sono due amanti senza nome - vere e proprie personificazioni dell’Amore - e vivono in una dimensione eterea dove il tempo non ha significato. Questa realtà muta al mutare del sentimento che la permea: inizialmente paradisiaca, come un Eden; in un secondo momento assume invece contorni scuri e infernali, come una prigione da cui è impossibile evadere.

Un lavoro di sovrapposizioni, ritagli e cuciture, come evidenziato nelle note di regia: "come fosse un découpage si è deciso di narrare le vicende soprattutto con primi e primissimi piani proprio per dare un’atmosfera intima oppure claustrofobica a seconda del momento, il film non vuole essere naturale, ma anzi surreale, simbolico, a volte astratto o minimale".

Il regista sarà presente in sala così come la co-sceneggiatrice Noemi Cucinella, gli attori protagonisti Federica Gurrieri e Federico Mosca, il compositore delle musiche Alessandro Sanfilippo, il montatore Stefano Scaglione e il direttore della fotografia Giuseppe Nasca. Il Bacio è distribuito dalla neonata società Marte Studios. Biglietto unico 5 euro.