"The Warriors", i guerrieri della notte di Walter Hill in versione restaurata al Supercineclub

Un’ora e mezza di pura adrenalina, in cui non mancano scene e momenti di poesia metropolitana. I guerrieri della notte (The Warriors, 1979, 94 min) di Walter Hill nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, lunedì 6 marzo al Supercineclub del Rouge et Noir.

Horror, western, musical, film sulle gang giovanili, thriller urbano, un’autentica miscela esplosiva di cinema puro, un cult movie epico ed epocale, per varie ragioni: i ribelli di Walter Hill, senza causa che non sia la pura sopravvivenza del gruppo, replicano il clima di (vera) paura che all'epoca regnava nelle (vere) strade di New York. Una New York però spogliata dei suoi tratti distintivi, assimilata a una qualsiasi città mitologica del passato.

E infatti il linguaggio delle gang è volutamente criptico, il senso dello spazio è chiaramente magico. C'è una nuova magia, nera e sotterranea, che conduce i Warriors dal Bronx a Coney Island, mentre tutte le altre gang sono alle loro calcagna. Come spiega Walter Hill: "trovavo interessante l’idea di non guardare a una gang in termini di problema sociale, ma sotto un altro punto di vista, quello del loro eroismo inteso nell’accezione classica del termine. Mi piaceva anche l’idea di raccontare una vicenda tratta dalla storia greca. Si trattava dell’Anabasi ambientata in un mondo futuristico e fantascientifico. Quando si dà vita a una science fiction c’è spesso la propensione ad astrarla del tutto. Ho pensato che la sfida sarebbe stata renderla realistica e fantastica allo stesso tempo; volevo combinare quei due elementi per farne un fumetto dark".

I ritmi serrati vengono scanditi dai “notiziari di guerra” di una radio privata e dai brani musicali messi sul piatto. Appuntamento in collaborazione con la Cineteca di Bologna. La versione restaurata de "I guerrieri della notte" di Walter Hill lunedì 6 marzo, alle 18 proiezione in italiano, alle 21 in lingua originale con sottotitoli in italiano (dalle 20:30 ingresso in sala). Biglietto 5 euro, 4 euro ridotto under 30.