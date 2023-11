"Il grande Lebowski" in versione restaurata, il film cult dei fratelli Coen al Supercineclub

Al Supercineclub del Rouge et Noir una nuova serata in collaborazione con la Cineteca di Bologna: lunedì 6 novembre, nel primo giorno di distribuzione nelle sale, il programma la versione restaurata (speciale 25 anni) di uno dei film cult dei fratelli Coen: Il grande Lebowski (The Big Lebowski, Usa/1998) con Jeff Bridges (Jeffrey "The Dude" Lebowski), John Goodman (Walter Sobchak), Steve Buscemi (Donny), Julianne Moore (Maude Lebowski), David Huddleston (Jeffrey Lebowski), John Turturro (Jesus Quintana).

La pellicola è stata restaurata in 4K nel 2018 da Universal Pictures presso il laboratorio NBCUniversal Studio Post. Il grande Jeffrey "Dude" Lebowski, un reduce di giuste battaglie. Un eroe dei nostri (altri) tempi. Molto di più: un’icona di stile, con le sue camicie hawaiane, i bermuda, i sandali, la stazza debordante e filosofica, la malinconica coscienza di trovarsi sempre altrove rispetto al senso delle cose (che comunque non esiste).

Beve White Russian, gioca a bowling, ha una collezione di amici scombinati, si confonde in cose di sesso con una maliarda rossa, figlia del miliardario che l’ha assunto perché porti a termine un affare di riscatti (il rapimento è il congegno narrativo di base, per i film di Joel e Ethan Coen fino agli anni Novanta). Lebowski è insomma un Marlowe post-hippy, cinico quanto basta a salvarsi la vita, fedele ai propri principi etici ed estetici, incline a certi sogni lisergici. Nel loro film più divertente e rilassante, i Coen compongono con delicatezza l’elegia d’una marginalità di gran classe. In fondo, dopo di lui abbiamo guardato con più rispetto i nostri vecchi tappeti kilim: perché se Dude Lebowski ha detto che "danno un tono all’ambiente", bisogna pur credergli. (Paola Cristalli).

Appuntamento lunedì 6 novembre: alle 17:30 con la proiezione in italiano; alle 21:00 con la proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano, alle 20:30 ingresso e presentazione di Gian Mauro Costa e Franco Marineo, docente dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. Biglietto al botteghino intero 5 euro e 4 euro il ridotto under 30.