"La grande illusione" di Jean Renoir nella versione integrale restaurata al Rouge et Noir

"Renoir contiene tutto il cinema": nelle parole di Eric Rohmer è sintetizzato tutto l’amore e la riconoscenza dei registi della Nouvelle Vague nei confronti della monumentale figura di Jean Renoir, l’autore francese che, a partire dagli anni ’20, ha impresso un segno indelebile nella storia del cinema transalpino e mondiale.

Il suo capolavoro, La grande illusione (La Grande illusion, 1937), lunedì 19 ottobre al Supercineclub del Rouge et Noir, è una delle pellicole più celebri di tutti i tempi. Interpretato da Jean Gabin, Pierre Fresnay, Eric von Stroheim, Dita Parlo, e definito “uno dei più bei film pacifisti mai girati”, l’opera-Oscar di Renoir è un classico imperdibile.

Ambientato durante la grande guerra, racconta la prigionia di due ufficiali francesi racchiusi in una fortezza in terra germanica dopo aver inutilmente più volte tentato la fuga. E proprio qui incontrano il capitano tedesco autore della loro cattura. Tra di loro si instaura un rapporto di reciproco rispetto che trascenderà gli odi bellici. Grande e poetico affresco sui valori umani fondamentali, più forti della cieca ostinazione delle brutalità e della guerra, “La grande illusione” è un’opera che affascina e commuove.

La grande illusione, grazie alla collaborazione con l’Institut français di Palermo, verrà proiettato al Supercineclub del Rouge et Noir di piazza Verdi lunedì 19 ottobre alle 17:30 e alle 21:00 nella versione integrale restaurata in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto: 5 euro (4 euro per gli under 30). Considerata la ridotta capienza della sala, causa covid, è consigliata la prenotazione gratuita, tramite whatsapp, specificando nome e cognome, film, orario e numero di posti.