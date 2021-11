"Il gioco di Alfred", al cinema Lux l'anteprima nazionale del film del regista palermitano Salvo Anello

La Creaking Woods Picture, in collaborazione con il Grand Hotel Wagner, presenta Il gioco di Alfred, ultimo lavoro cinematografico del regista palermitano Salvo Anello. Il film verrà proiettato, in prima nazionale, mercoledì 1 dicembre alle 21 al cinema Lux di via Francesco P. di Blasi 25, a Palermo.

Presente in sala, oltre al regista, ci sarà anche il cast completo: Davide Ruggiano (Antoine), Manfredi Mammina (Alfred), Maria Teresa Coraci (Dott. ssa Marino), Alessandra Falanga (Elena), Alfonso Biuso (Vittorio) e Enza Rita Prisinzano (Clara) e la Special Guest Antonio Ribisi La Spina (Màkari, Il giovane Montalbano, Baarìa, Squadra antimafia 5). La serata sarà presentata dall’ospite d’onore Francesco Puma, critico cinematografico palermitano.

Salvo Anello, dopo aver ricevuto ottime critiche per il suo primo film Klepsydra (2012), vinto il premio come “Migliore regia e fotografia” al concorso Corto-Corto Mon Amour 2013 con il cortometraggio L’ultima occasione, torna dietro la macchina da presa per dirigere il suo secondo lungometraggio del quale ha firmato anche la sceneggiatura. Un racconto che egli stesso definisce enigmatico e claustrofobico.

Il gioco di Alfred trascina lentamente lo spettatore nel vortice di emozioni che pervadono l’animo del protagonista, Antoine, un regista di fama mondiale e all’apice del suo successo, che decide di incontrare la sua psicologa per provare a risolvere le sue frustrazioni. Durante i suoi racconti, Antoine metterà in luce quelli che sono i suoi rapporti col suo collaboratore: Alfred.

"Il film - racconta Salvo Anello - è stato interamente girato a Palermo e all’interno delle sale dell’Hotel Wagner, durante il lockdown del 2020, un lungo periodo che ha colpito duramente molte realtà lavorative, soprattutto quello del cinema, del teatro, della musica e quello artistico in generale. Quest’ultimo uno dei settori più colpiti dallo stop, seppur inevitabile, forzato. Per questo tengo a sottolineare - continua - che tutto il cast di attori, formato da grandi professionisti del settore, tutta la troupe e i diversi compartimenti tecnici coinvolti per la realizzazione di questo film, hanno accettato di lavorare in condizioni non proprio ottimali pur di mandare avanti la propria passione e per sentirsi ancora parte integrante di una realtà che la diffusione del Covid 19 ha praticamente quasi cancellato. A loro va il mio più sincero grazie!".

Il gioco di Alfred inoltre, a partire dal 2022, sarà disponibile anche sulla piattaforma Amazon Prime e distribuito in Inghilterra, Giappone e America, con relativi sottotitoli, mentre in Italia sarà visibile tramite VPN.