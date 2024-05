"Il giardino delle vergini suicide", il film di Sofia Coppola al Supercineclub del Rouge et Noir

Lunedì 13 maggio al Supercineclub un nuovo appuntamento in collaborazione con la Cineteca di Bologna: in cartellone Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola (The Virgin Suicides, Usa/1999, 97 minuti), con Kirsten Dunst, James Woods, Kathleen Turner, Danny DeVito. Dall’omonimo romanzo di Jeffrey Eugenides la favola nera che consacrò l’esordio alla regia della talentuosa Sofia Coppola, figlia del mitico Francis.

In una cittadina del Michigan cinque sorelle “barbie” sono recluse in casa dopo il suicidio della più piccola. Un forte ritratto dell’adolescenza tra indagine psicologica e slanci onirici e simbolici. Da segnalare la strepitosa colonna sonora degli Air, definita dallo stesso duo francese "The dark side of the Moon Safari" (con riferimento al loro disco più famoso). Appuntamento lunedì 13 maggio, in questo caso tutte e due le proiezioni - 17:30 e 21 - saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto intero 5 euro, 4 euro ridotto under 30.