"Forever young", il film proiettato in anteprima a Cannes arriva al Rouge et Noir in lingua originale

Giovedì 8 dicembre alle 20:30 Valeria Bruni Tedeschi sarà in sala al Rouge et Noir per presentare il suo nuovo film Forever Young - proiettato in anteprima a Cannes 75 e poi alla Festa del Cinema di Roma 2022 - e per incontrare il pubblico. Per l'occasione, spettacolo in lingua originale con sottotitoli in italiano. I biglietti sono già acquistabili online e presso il botteghino del cinema: intero 8 euro, 6 euro ridotto over 65 e 5,50 euro per universitari.

"Il film ci porta nella Francia del 1986, facendoci conoscere Stella, Adèle, Victor e Frank. Quattro ragazzi nel pieno della loro tumultuosa ed esplosiva giovinezza. Una volta entrati nella prestigiosa scuola teatrale Les Amandiers creata da Patrice Chéreau e Pierre Romans cominciano a mutare come artisti e come esseri umani, lancia verso passione e amore, ma anche verso irrimediabili tragedie".