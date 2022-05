"Il fiore delle mille e una notte" al Rouge et Noir, torna Pasolini al Supercineclub

Lunedì 16 maggio torna Pasolini al Supercineclub con Il fiore delle mille e una notte (1974, 129 minuti), in collaborazione con la Cineteca di Bologna - Il cinema ritrovato; questo appuntamento rappresenta un altro omaggio al grande regista e intellettuale nel centenario della nascita.

Dal capolavoro assoluto della cultura orientale il film più lirico, delicato ed elegante di PPP. L’ultimo tassello della “Trilogia della vita” è anche quello dove forse si esprime più poeticamente il senso dell’utopia pasoliniana, evocando una dimensione popolare e fantastica.

La sceneggiatura è di Pier Paolo Pasolini, con la collaborazione di Dacia Maraini. Le scenografie di Dante Ferretti, i costumi di Danilo Donati, la fotografia di Giuseppe Ruzzolini, contribuiscono allo splendore figurativo di un film ispirato alle fiabe arabe e girato in Etiopia, Yemen, Iran e Nepal.

"Che Le mille e una notte siano opera esotica e fiabesca è un luogo comune che io contesto. C’è del magico, è vero, ma non è quello che conta. Conta invece, soprattutto, il realismo. Sotto la crosta stereotipa, sotto la finta mancanza di interesse psicologico vive sempre, in quasi tutti i racconti, la realtà storica precisa, interamente connotata. Basta ricordare, per esempio, gli elenchi delle vivande di ogni pasto descritto. Menù ricostruiti fino alla pignoleria, elencazioni di oggetti e di ambienti nei minimi dettagli, capaci di restituire intero il senso esistenziale della vita quotidiana. E ancora, i fatti sociali: una vita di relazione con regole raffinate e complicatissime: ogni atto è documentato, si dà conto fin dei gesti dei personaggi, delle frasi rituali di saluto e commiato. Insomma, anche se il testo non enuncia esplicitamente problemi sociali, protagonista resta comunque la società osservata con un rigore quasi etnologico". (Pier Paolo Pasolini, 1974).

Lunedì 16 maggio "Il fiore delle mille e una notte" di Pier Paolo Pasolini, proiezioni alle 18:00 e alle 21:00 (dalle 20:30 ingresso in sala e breve presentazione del film). Biglietto al botteghino 5 euro, 4 euro ridotto under 30.