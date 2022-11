"Fino all'ultimo respiro" di Godard per la rassegna Cinema 10 e lode al Rouge et Noir

Mercoledì 16 novembre alle 14 nuovo appuntamento con "Cinema e 10 lode, la storia del cinema in 10 film" rassegna curata da Alessia Cervini (Docente di Storia del Cinema, Dams, Università di Palermo): Tappa 6: La modernità cinematografica: La Nouvelle Vague.

Mercoledì 16 novembre alle 14 fino all'ultimo respiro (À bout de souffle) di Jean-Luc Godard in versione restaurata, proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto film 5 euro e 4 euro per gli under 30; mini-lunch 5 euro a partire dalle 13.