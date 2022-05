"Es gilt das gesprochene Wort", il film di Ilker Catak trasmesso in tedesco al Goethe

Martedì 24 maggio, alle ore 18.30 presso il Goethe-Institut di Palermo, si proietta Es gilt das gesprochene Wort di Ilker Catak. Il film, secondo lungometraggio del regista tedesco e vincitore dell'Oscar studentesco, riesce a creare una commovente storia d'amore con un'arguzia al di là delle convenzioni culturali e sociali.

Es gilt das gesprochene Wort è inserito nella rassegna "Fernweh - In viaggio col cinema tedesco", in programma fino al 21 giugno presso il Goethe-Institut di Palermo, che attraverso la settima arte affronta le diverse sfaccettature legate al tema del viaggio. Le proiezioni della rassegna - ad ingresso libero nel rispetto delle norme anti-Covid - sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

In collaborazione con Città di Palermo - Assessorato alle Culture.

Es gilt das gesprochene Wort / I Was, I Am, I Will Be

di Ilker Catak (Germania, Francia 2019, 122')

con Anne Ratte-Polle, Ogulcan Arman Uslu, Godehard Giese

Mentre il gigolò curdo Baran sogna un futuro in Europa, la pilota tedesca Marion deve fare i conti con una diagnosi di cancro. Quando i due si incontrano nella località turistica turca di Marmaris, fanno un doppio gioco e decidono di sposarsi fittiziamente. L'inizio è promettente, un futuro insieme sembra essere all'orizzonte. Tuttavia, non è così semplice come immaginavano: i loro sentimenti e le paure complicano la situazione, soprattutto perché entrambi si portano dietro segreti profondi. Ad un certo punto, si trovano di fronte ad una difficile decisione: quale dei loro sogni vorranno realizzare? Ed è possibile farlo insieme?