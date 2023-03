Rouge et Noir, proiezione speciale in lingua originale del film di Sam Mendes "Empire of light"

Mercoledì 8 marzo alle 20:30, proiezione speciale in lingua originale con sottotitoli in italiano per il nuovo film di Sam Mendes Empire of Light, con Olivia Colman.

Una storia d'amore ambientata nell'Inghilterra degli anni Ottanta e che ruota attorno a un vecchio e meraviglioso cinema, sito sulla costa meridionale inglese. Protagonisti sono Hilary (Olivia Colman), una donna che gestisce il cinema e deve fare i conti con la sua salute mentale, e Stephen (Michael Ward), un nuovo dipendente che sogna di fuggire da questa cittadina di provincia in cui deve affrontare avversità quotidiane.

Sia Hilary che Stephen trovano un senso di appartenenza attraverso la loro dolce e improbabile relazione e sperimentano il potere curativo della musica, del cinema e della comunità. Biglietto unico al botteghino euro 5,50.