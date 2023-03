"Él" di Luis Bunuel in versione restaurata torna al cinema: il film al Rouge et Noir

Ultimo appuntamento per questa tranche de Supercineclub che riposerà per qualche settimana. Lunedì 3 aprile doppia proiezione, ore 18 e ore 21, in lingua originale con sottotitoli in italiano per uno dei capolavori di Luis Buñuel, Él (93 min., 1953) restaurato in 4K da The Film Foundation’s World Cinema Project, Les Films du Camélia e Cineteca di Bologna. Una serata in collaborazione con l’Instituto Cervantes di Palermo.

Nel 1953 la carriera registica di Luis Buñuel stava riprendendo con maggiore libertà e intraprendenza in Messico. Dopo il successo europeo di "I figli della violenza", Luis Buñuel adattò con il suo complice e collaboratore abituale Luis Alcoriza il romanzo "Él" di Mercedes Pinto: più che una storia di fantasia era la cronaca dettagliata del terrificante calvario vissuto dalla vittima di un marito megalomane e gelosissimo che era, in realtà, un caso grave di delirio paranoide (Lacan mostrava questo film ai suoi studenti di psichiatria come buona illustrazione della malattia).

Magnificamente interpretato da Arturo de Córdova, Francisco Galván è ciò che in Spagna si chiama meapilas, un baciapile: un devoto "cristiano buono e puro", ma di fatto un vergine di mezza età. Ossessionato dai piedi calzati di un’altra fedele, Gloria (Delia Garcés), la corteggia finché questa non rompe con il fidanzato per sposare lui, sorprendentemente affascinata com’è dal suo carattere dispotico. Ma già durante la luna di miele Gloria scopre e subisce la gelosia completamente ingiustificata dell’uomo, che interpreta maniacalmente ogni cosa come gesto beffardo e come prova dell’infedeltà della moglie o di complotti contro di sé e contro i propri interessi finanziari e patrimoniali. Diffida di sua moglie, dei suoi avvocati e di quasi tutti, disprezza gli esseri umani che considera parassiti e afferma in modo megalomane che se fosse Dio non perdonerebbe mai l’umanità.

Sebbene di solito Luis Buñuel fosse un grande umorista e un perenne surrealista, questo - un po’ come Il ladro di Hitchcock - è probabilmente uno dei suoi film più seri, e anche uno dei più complessi e maggiormente caratterizzati da un narrazione tesa ed ellittica, e si conclude con una delle più inquietanti scene finali mai girate. Considerato da molti il migliore tra i capolavori di Buñuel insieme a "Estasi di un delitto" e a "L’angelo sterminatore", contiene alcune immagini che spingono a chiedersi se Hitchcock avesse visto e ricordasse "Él" quando girò "La donna che visse due volte" cinque anni dopo. (Miguel Marías).

Lunedì 3 aprile doppia proiezione, ore 18:00 e ore 21:00, in lingua originale con sottotitoli in italiano; alle 20.30 ingresso e presentazione del film di Gian Mauro Costa e della psicologa Gisa Maniscalco. Biglietto al botteghino intero 5 euro, 4 euro ridotto under 30 e iscritti all'Instituto Cervantes di Palermo.