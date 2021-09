Dune, finalmente al cinema il film di Villeneuve: al Rouge et Noir è in lingua originale

Sbarca in Italia l'attesissimo Dune di Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dune è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Frank Herbert.

Al Rouge et Noir sarà possibile apprezzarlo in lingua originale con sottotitoli in italiano dal primo giorno di programmazione, giovedì 16 settembre. Il film ha al centro della storia il giovane Paul Atreides, erede al trono del più importante pianeta dell'universo conosciuto, Arrakis. Suo padre, il duca Leto, governa il pianeta desertico la cui principale risorsa naturale è una droga - soprannominata la spezia - in grado di conferire a chi la usa poteri sovraumani.

Tale caratteristica rende Arrakis bersaglio di violente battaglie e fa sì che vi sia una costante minaccia di tradimenti politici. Sebbene abbiano bisogno dell'aiuto del popolo Fremen, gli Atreides insistono nel voler mantenere la loro autonomia e nell'affrontare da soli gli arci nemici Harkonnen e i giganteschi e spietati vermi della sabbia. Cresciuto in una sorta di bolla tra mille privilegi, Paul si ritroverà presto a doversi preparare per raccogliere l'eredità del padre e per l'inevitabile battaglia che verrà.

Proiezione giovedì 16 settembre alle 21:00 in lingua originale con sottotitoli in italiano. Prevista anche una proiezione pomeridiana sempre in V.O. alle 17:30. Dal 6 agosto 2021 per accedere al cinema è necessario essere in possesso del green pass (Certificazione verde Covid-19) in corso di validità e di un documento di identità. Il green pass verrà controllato all’ingresso del cinema tramite app dedicata. La Certificazione verde Covid-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica e che accompagnino questa con l'esito negativo di un tampone effettuato nelle ultime 48 ore. In sala verrà rispettato il distanziamento tra soggetti non congiunti ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche durante le proiezioni.



