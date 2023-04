L'emergenza Covid in un documentario: al Rouge et Noir "Le mura di Bergamo" di Stefano Savona

Anteprima a Palermo al Rouge et Noir per il film documentario di Stefano Savona Le mura di Bergamo, appuntamento martedì 11 aprile alle ore 20.30, alla presenza del regista. Presentato a Berlino73, nella sezione Encounters.

Un documentario potente che racconta i primi mesi dell’emergenza sanitaria Covid-19 nella città di Bergamo, epicentro della pandemia in Europa. “In punta di piedi abbiamo iniziato a filmare la vita di chi, rischiando in prima persona, cercava di affrontare, capire e superare l’emergenza che ci stava travolgendo tutti“.

Bergamo, marzo 2020. La città è un corpo malato, un insieme di cellule, tessuti, organi che non interagiscono più. Le strade ora sono vuote. Ogni corpo è solo, dentro le mura. Ogni immagine è solo un ricordo sfocato del mosaico che fino a ieri formava la città. Dopo gli incubi di questa notte interminabile, i sopravvissuti aprono gli occhi in una nuova Bergamo.

La voglia di tornare a casa è forte, come forte è la paura di non ritrovare chi era rimasto indietro. Nel loro silenzio, cercano di trovare le parole per condividere cosa successo, per esprimere la loro gratitudine e il loro senso di colpa per essere sopravvissuti. Martedì 11 aprile alle ore 20:30, il regista Stefano Savona sarà presente in sala. Biglietto unico al botteghino 6 euro.