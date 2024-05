"Il delitto Matteotti", la proiezione speciale del film di Florestano Vancini al Rouge et Noir

Proiezione speciale mercoledì 8 maggio ore 20.30 al Rouge et Noir: in programma "ll delitto Matteotti"; diretto da Florestano Vancini, uscito sugli schermi nel 1973. Il film prende le mosse dal memorabile discorso pronunciato alla Camera dal deputato socialista Giacomo Matteotti il 30 maggio 1924, per denunciare i brogli e le violenze del fascismo che avevano inquinato le elezioni dell’aprile precedente.

Da qui il suo sequestro, la sua uccisione, l’Aventino dei deputati dell’opposizione, le indagini-farsa del governo a guida fascista e la teatrale “assunzione di responsabilità” di Mussolini che prelude alla cancellazione dei partiti democratici e alla dittatura. Eventi fondamentali, e sempre attualissimi, della storia d’Italia. Merita dunque, nel centenario della morte di Matteotti, la riproposta, destinata in particolare alle generazioni più giovani. Innanzitutto per il suo valore storico, politico e culturale.

E, ancora, per la qualità della regia serrata, incalzante, di Florestano Vancini, che senza ricorrere ai trucchi della suspense più facili, innesca un ritmo mozzafiato dei più avvincenti. Sontuoso il cast di interpreti: dal Matteotti sobriamente intrepido di Franco Nero, ai Turati, Amendola, Gramsci e Gobetti eroi sconfitti, impersonati rispettivamente da Gastone Moschin, Damiano Damiani (sì, il regista), Riccardo Cucciolla e Stefano Santospago; dal Mussolini alternativamente baldanzoso e spaventato di Mario Adorf al Dumini odiosamente gaglioffo di Umberto Orsini; fino ai magistrati che non si piegarono, Del Giudice e Tancredi, incarnati con dolente understatement da un magistrale Vittorio De Sica, in una delle sue ultime apparizioni, e da Renzo Montagnani.

A introdurre la serata alle 20:30 la presentazione del film della Professoressa Clotilde Bertoni, critica letteraria e docente di Teoria della letteratura presso l'Università di Palermo, e di Gian Mauro Costa. A seguire, la proiezione. Biglietto unico al botteghino del cinema 6 euro.