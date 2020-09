"Checkpoint Berlin", il film di Fabrizio Ferraro al cinema Rouge et Noir

Martedì 15 settembre alle 20:30 al Rouge et Noir proiezione speciale del film Checkpoint Berlin di Fabrizio Ferraro. Con questo nuovo lavoro Ferraro realizza un’opera trasversale, che non cerca uno spazio cinematografico identitario.

Il punto di partenza sono i pensieri di un regista che si trova a Berlino per la proiezione di un suo film. Camminando per la città riflette sul Muro e sull’esperienza leggendaria di un suo zio, mai più ritrovato, fuor di senno per amore e divenuto passeur tra le due zone della Germania divisa. Proprio come questi personaggi sfuggenti e misteriosi che si muovevano da una parte all’altra del muro, il film tenta di aprire uno spazio oltre lo schermo, libero da ogni confine.

Checkpoint Berlin è con Alessandro Carlini, Marcello Fagiani, Fabio Fusco, Marta Reggio, Marco Ciampani, Caterina Gueli, Freddy Paul Grunert. Distribuito da Boudu, il film è una produzione Boudu/Passepartout con Rai Cinema. Martedì 15 settembre Checkpoint Berlin verrà proiettato in contemporanea a Roma (Palazzo delle Esposizioni), Torino (Cinema Massimo-Museo Nazionale del Cinema), Barcellona (Filmoteca de Catalunya), Palermo (Cinema Rouge et Noir) e Perugia (Multisala Postmodernissimo). Proiezione a Palermo al Rouge et Noir martedì 15 settembre ore 20:30. Biglietto unico 5 euro.