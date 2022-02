"Carne trémula", Almodóvar al Supercineclub del Rouge et Noir con Penelope Cruz

Liberamente tratto da un romanzo della regina del giallo Ruth Rendell, Carne tremula (Carne trémula, 1997, 96 minuti) di Pedro Almodóvar - lunedì 7 febbraio al Supercineclub del Rouge et Noir - mescola abilmente il noir con la commedia e il melodramma, in un vorticoso tourbillon che è la più forte cifra espressiva del geniale regista spagnolo.

Al centro, come sempre, i sentimenti, le pulsioni d’amore. Pulsioni senza confini, impossibili da soffocare o semplicemente controllare. Un inno alla libertà priva di vincoli, accentuato dallo sfondo della narrazione storica. Almodóvar, dopo la bellissima scena iniziale di un parto a bordo di un autobus, sposta di vent’anni in avanti lo sviluppo della trama, percorrendo così uno degli snodi fondamentali della storia spagnola: il passaggio dalla funesta dittatura di Franco - e del suo giro di vite ai diritti civili - alla nascita del nuovo Stato democratico, all’esplosione di energie culturali e sociali e al desiderio di una vita finalmente da vivere senza moralismi e oppressioni di ogni genere.

Il protagonista Victor (Liberto Rabal), ingiustamente imprigionato con l’accusa di aver ferito il poliziotto David (in realtà vittima di un colpo partito dalla pistola del collega Sancho) esce da prigione con il proposito di vendicarsi diventando l’amante della moglie dell’agente colpevole. Da qui una serie di ricadute relazionali che coinvolgono i tre uomini e le due donne (oltre alla moglie di Sancho, interpretata da Angela Molina, c’è quella di David, impersonata da Francesca Neri).

L’incrocio dei destini, le combinazioni sentimentali ed erotiche passano, sotto la magica bacchetta di Almodóvar, dal paradosso al dramma, dalla passione all’odio. Una commedia umana impeccabile, grottesca e affascinante. Il film si avvale di un cast di prim’ordine: oltre agli attori già citati, fanno parte del gruppo anche Javier Bardem e Penélope Cruz.

Carne tremula di Pedro Almodóvar sarà proiettato lunedì 7 febbraio al Supercineclub del Rouge et Noir, alle 18:00 nella versione con doppiaggio in italiano, alle 21 in lingua originale con i sottotitoli in italiano (alle 20.30 ingresso e presentazione del film). Biglietto al botteghino intero 5 euro e 4 euro ridotto under 30.