"Cane randagio" di Akira Kurosawa al Supercineclub: il film al cinema Rouge et Noir

Kurosawa: un gigante della cinematografia mondiale. Un autore che ci ha fatto conoscere con forza espressiva e lirica la grande cultura orientale ma che ha saputo anche declinare in modo del tutto originale la lezione dei classici occidentali. Ne è un esempio Cane randagio (Nora Inu, 1949, 122 minuti) con Toshirô Mifune, lunedì 30 gennaio al Supercineclub del Rouge et Noir.

Un sorprendente e poco conosciuto gioiello, un film sospeso tra neorealismo e atmosfere chandleriane in una Tokyo cupa e inedita, quella del dopoguerra. “Mi sono ispirato alle letture di Simenon”, ha dichiarato il maestro giapponese. Murakami, un dolente e caparbio investigatore esplora i bassifondi della capitale alla ricerca della pistola che gli è stata rubata su un bus. Una ricerca ossessiva, rabbiosa, per salvare il suo onore di poliziotto. Ma anche per dare una ragione alla sua esistenza.

Una traccia narrativa che a molti ha ricordato le atmosfere di Ladri di biciclette. Il colpevole del furto è la sua anima opposta e speculare. E l’esito morale non sarà scontato. Da non perdere. Cane randagio sarà proiettato alle 18 nella versione con doppiaggio in italiano e alle 21 in lingua originale con sottotitoli in italiano. Alle 20.30 ingresso e presentazione del film. Biglietto al botteghino 5 euro intero, 4 euro ridotto under 30.