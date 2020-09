Break the Silence, il quarto evento dei Bts con le superstar mondiali in un film all'Uci

Dal 10 al 13 settembre nella multisala del Circuito Uci arriva Break the Silence: The Movie, il quarto film dei BTS dopo l’uscita record del 2019 di Bring The Soul: The Movie, che ha raggiunto un box office di 24,3 milioni di dollari con 2,55 milioni di biglietti venduti in 112 paesi del mondo. Ora, anche il Bts World Tour “Love Yourself: Speak Yourself” è finito.

Il tour mondiale negli stadi ha visto i BTS come primo gruppo coreano a esibirsi allo stadio di Wembley. Il tour ha toccato Los Angeles, Chicago, New York, San Paolo, Londra, Parigi, Osaka, Shizuoka, Riyadh e Seoul. Con un accesso senza precedenti, Break The Silence: The Movie, distribuito da Nexo Digital, ha seguito i BTS per tutto il corso del tour, raccontando da dietro le quinte ogni membro della band. Oltre al palco, i fan scopriranno così un altro lato dei BTS coi sette componenti della band che condivideranno storie personali mai raccontate prima.

Il costo del biglietto è di 13 euro per l’intero e 11 euro per il ridotto. È possibile acquistare i biglietti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto, presso le casse delle multisale aderenti e tramite call center (892.960).

In tutte le multisala UCI riaperte, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.

BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, è il nome della boyband sudcoreana che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo dal lebutto nel giugno 2013. I membri di BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, and Jung Kook. Grazie alla musica, le esibizioni dal vivo e il rapporto coi fan, la band si è affermata come superstar globale battendo numerosi record mondiali. Promuovendo campagne come Love Myself e il discorso “Speak Yourself” alle Nazioni Unite, i BTS hanno mobilitato milioni di fan in tutto il mondo (il loro “ARMY”), imponendosi nelle classifiche musicali ed esibendosi negli stadi con sold-out in tutto il mondo. Sono stati nominati da TIME 100: The Most Influential People del 2019 e hanno ricevuto premi prestigiosi come il Billboard Music Awards e l’American Music Awards.

Il gruppo Odeon Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 42 strutture multiplex, per un totale di 436 schermi.