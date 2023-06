Al Rouge et Noir "Il boemo", il film musicale ambientato nell'Italia del Settecento

Dopo il successo al Festival di San Sebastian e il trionfo ai Czech Lyon Award (gli Oscar della Repubblica Ceca) come Miglior Film, Miglior Regia e Migliori Costumi, giovedì 22 giugno alle 20:30 verrà presentato in anteprima a Palermo al Rouge et Noir Il Boemo di Petr Václav, sontuoso film musicale ambientato nell'Italia del Settecento.

Nel cast Barbara Ronchi (Migliore Attrice agli ultimi David di Donatello e eccezionale interprete in "Rapito" di Bellocchio), Elena Radonich e Lana Vlady. Ad introdurre il film il produttore italiano Marco Alessi. Il film ricostruisce ascesa e declino del grande compositore settecentesco Josef Myslive?ek famoso e acclamato in Italia come “Il Boemo”, al tempo più ricercato di Mozart da corti e teatri italiani.

Giunto a Venezia da Praga per seguire la sua ambizione, il film racconta la sua scalata verso il successo, e dipinge con dovizia di particolari, un vibrante affresco della società aristocratica della seconda metà del settecento, un mondo in trasformazione che prelude all'imminente era "romantica". Biglietto unico al botteghino 3,50 euro.