"Ariaferma" in un carcere in dismissione: il film in anteprima al cinema Rouge et Noir

Giovedì 22 ottobre alle 20 appuntamento al Rouge et Noir con la proiezione speciale del film Ariaferma di Leonardo Di Costanzo con Toni Servillo e Silvio Orlando, che sarà preceduta da una presentazione del Prof. Giovanni Fiandaca - emerito di Diritto Penale dell’Università di Palermo e Garante dei diritti dei detenuti della Regione Sicilia - sui temi della umanità della pena, del sovraffollamento carcerario, e della politica penitenziaria in Italia.

L’iniziativa è patrocinata dal Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni sociali e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo. Docenti responsabili: Costantino Visconti, Nino Blando, Paola Maggio, Andrea Merlo, Francesco Parisi.

In un carcere in dismissione, alcuni agenti e pochi detenuti, gli ultimi rimasti, aspettano di essere trasferiti. A poco a poco, le regole, scritte e non, sembrano avere sempre meno senso, e quella degli uomini in attesa diventa una nuova, fragile, comunità. Biglietto unico al botteghino 5 euro.

