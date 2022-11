L'amore è più freddo della morte, film in tedesco sul grande schermo del cinema Rouge et Noir

Mercoledì 16 novembre alle 21 per il ciclo "40 anni senza Rainer Werner Fassbinder" - in collaborazione con Goethe-Institut Palermo e Lumpen - Il Cinema in testa - proiezione del film L'amore è più freddo della morte (Liebe ist kälter als der Tod, 89 minutirouge) di Rainer Werner Fassbinder, spettacolo unico in lingua originale con sottotitoli in italiano. Un tributo a un regista scomodo, ingiustamente dimenticato, per concedere al suo cinema la possibilità di rivivere sul grande schermo.

Franz è il magnaccia di Johanna (sebbene la definisca la sua ragazza) ma è anche attratto fisicamente da Bruno, la spia che gli è stata messa alle calcagne dal racket, con cui è disposto persino a condividere la donna. Lei rifiuta e informa la polizia di un loro piano per una rapina in banca. Quando Bruno lo viene a sapere dà ordine di ucciderla ma muore durante una sparatoria; Franz e Johanna invece riusciranno a fuggire. Biglietto unico al botteghino 5,50 euro.