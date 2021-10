Amelie rennt al cinema De Seta, ai Cantieri la proiezione del film in tedesco

"Amelie rennt": giovedì 21 ottobre alle ore 21 al Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa (via Paolo Gili 4). Ingresso libero. Regia Tobias Wiemann, con Mia Kasalo, Samuel Girardi, Susanne Bormann, Jasmin Tabatabai.

La giovane Amelie non sopporta più di soffrire d'asma; è arrabbiata con Dio e con il mondo, soprattutto con i suoi genitori e con i medici. Dopo un grave attacco, viene mandata in Alto Adige dove proverà a riprendersi in una clinica specializzata. Ma la terapia si rivela un incubo e la ragazza fugge in montagna. Si unisce a lei il giovane Bart, un compagno testardo ma disponibile. Mentre iniziano le ricerche per ritrovarla, Amelie raggiunge, con l'aiuto di Bart, la sua meta: la vetta di una montagna. Scendendo i ragazzi s'imbattono in un magico fuoco di San Giovanni, dal quale la ragazza spera di essere guarita.

L’ingresso alle proiezioni è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e unicamente dietro esibizione del Green Pass (Certificazione verde Covid-19) insieme a un documento di riconoscimento. All'interno del cinema è obbligatorio l'utilizzo della mascherina indossata correttamente durante tutto lo svolgimento della manifestazione. Il pubblico è invitato a mantenere il distanziamento sociale in entrata e in uscita, i posti in sala saranno distanziati come da indicazioni ministeriali.

Natürlich - Ecologia e ambiente è la rassegna cinematografica del Goethe-Institut dedicata al tema della sostenibilità ambientale.

Permetterà di scoprire una serie di film straordinari, la maggior parte dei quali sconosciuti in Italia, e con loro un punto di vista sempre originale sulle piccole e grandi battaglie in nome dell’ecologia e dell’ambiente. Grazie alla collaborazione con l’Assessorato alle Culture della Città di Palermo le proiezioni si svolgeranno al Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...