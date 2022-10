"8 e mezzo" di Fellini torna al cinema completamente restaurato: il film al Rouge et Noir

Nuovo appuntamento al Rouge et Noir con il Supercineclub e con le pellicole restaurate dalla Cineteca di Bologna. Lunedì 17 ottobre alle 21:00 - lo spettacolo pomeridiano sarà eccezionalmente alle 17:00 e non come di consuetudine alle 18:00 - è in programma la proiezione della versione restaurata del capolavoro di Federico Fellini 8 e mezzo.

Una complessa autoanalisi del profondo, un discorso ironico e disperato sulla crisi dell'artista e sull'Italia del boom, che riesce ad assumere la suggestiva spettacolarità di un racconto apparentemente fantastico. Un film che ha raccolto premi in tutto il mondo (tra cui l'Oscar per i miglior film straniero e quello per i costumi di Piero Gherardi), fra i più celebri del regista e nell'intera storia del cinema.

La sceneggiatura è scritto con Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi. Scene indimenticabili: il sogno iniziale di volo, la Saraghina, "Asa nisi masa", e ovviamente la passerella finale. Lo stesso giorno al Rouge et Noir - all'interno di un altro evento parallelo - Zerocalcare presenterà il suo ultimo lavoro, ma passerà in sala per salutare il pubblico del Supercineclub. "8 e mezzo" di Federico Fellini, lunedì 17 ottobre in versione restaurata, alle 17:00 e alle 21:00. Alle 20.30 la presentazione di Gian Mauro Costa e Dario Oliveri. Biglietto al botteghino 5 euro, 4 euro ridotto under 30.