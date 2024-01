"La coscienza dell'infinito", al centro di fotografia Letizia Battaglia il film sull'icona giapponese Yayoi Kusama

Domenica 21 gennaio alle ore 17 al Centro internazionale di fotografia Letizia Battaglia, Cantieri Culturali si terrà la proiezione di Yayoi Kusama Infinity 70 min, sott. It, nell'ambito delle proiezioi ai fini didattici e formativi e parziale. Diretto dalla regista statunitense Heather Lenz, il film racconta Yayoi Kusama, l’icona giapponese per eccellenza, una delle artiste più influenti della storia dell’arte contemporanea.

Il documentario esplora la sua ascesa verso il successo, mostrando da vicino il suo talento, la malattia mentale e le difficoltà incontrate durante il suo percorso, la sua significativa importanza artistica e culturale. Intrecciando il materiale d’archivio e quello inedito, viene raccontata in modo intimo la storia di Kusama, attraverso le sue stesse parole e le toccanti interviste a direttori di musei, galleristi, curatori, critici, collezionisti, amici e collaboratori.



Introducono Fabio Alfano, Cinzia De Luca Presentazione della rassegna Arte e consapevolezza …per cambiare il mondo. Interventi dei partners Giorgio Filippone, Renzo Lecardane, Maria Grazia Leonardi, Antonietta Iolanda Lima,

Iano Monaco, Annamaria Orsini, Renata Prescia, Maria Antonietta Spadaro, Gianfranco Tuzzolino, Maurizio Oddo. Inaugurazione della rassegna di video di arte, architettura, fotografia, design. Arte e consapevolezza: una nuova ecologia, politica, etica, estetica, spiritualità per cambiare il mondo.

La coscienza dell'infinito a cura di Fabio Alfano e Cinzia De Luca. Anghelos Centro Studi sulla Comunicazione - Anghelos Abitare Arte Architettura.

